PREHĽAD: Na ktorých čerpacích staniciach natankuješ lacnejšie? Niektoré ponúkajú prémiové palivo za cenu bežného

Čerpacie stanice ponúkajú rôzne výhodné akcie, pri ktorých môžeš poriadne ušetriť. Ak si chceš uplatniť zľavu, daj si pozor na dodržanie podmienok.

Za liter benzínu momentálne zaplatíš 1,7 €. Ak však chceš tankovať výhodnejšie, máš možnosť využiť rôzne výhodné ponuky od čerpacích staníc. Pozor si dávaj na splnenie podmienok akcií, informuje portál topspeed.sk.

Slovnaft

Slovnaft ponúka zľavu 10 centov na liter prémiového paliva. Nárok na zľavu máš po tom, ako dvakrát natankuješ prémiové palivo, a to minimálne 30 litrov. Na uplatnenie budeš potrebovať aplikáciu Slovnaft Move. Po splnení podmienok dostaneš automaticky kupón. V aplikácii môžeš dosahovať rôzne členské úrovne, no pri tejto akcii je maximálna možná zľava na prémiové palivá 0,03 € aj pri najvyššom členstve. Zľava trvá do 30. apríla.

OMV

Na čerpacích staniciach OMV máš každé tretie tankovanie prémiových palív za cenu základných. Natankovať musíš minimálne 25 litrov prémiového paliva, ale nesmieš presiahnuť hornú hranicu 70 litrov. Na uplatnenie akcie potrebuješ aplikáciu OMV MyStation, v ktorej budeš zbierať body. Po splnení podmienok získaš v aplikácii kupón. Túto akciu môžeš využívať opakovane. Nie sú pri nej povolené platby palivovými kartami.

Orlen

Orlen ti prináša podobnú akciu ako Slovnaft, no na jej uplatnenie nepotrebuješ mobilnú aplikáciu. Za liter prémiového paliva získaš zľavu 10 centov. Na uplatnenie ponuky musíš mať so sebou fyzickú kartu TANKARTA, ktorú si musíš pred použitím nabiť na stanici alebo bankovým prevodom. Bez karty nemáš nárok na zľavu. Kartu môžeš zakúpiť na čerpacích staniciach Orlen alebo online. Vystavenie karty ťa bude stáť 1,90 €. Akcia platí do 31. 5. 2024.

Shell

Ak natankuješ prémiové palivo na stanici Shell v nedeľu, získaš dvojnásobný počet bodov v aplikácii Shell ClubSmart.