Máš už len posledné hodiny. Na Slovensku môžu voliť do europarlamentu aj občania zo zahraničia, musia sa však zaregistrovať

Občania iných štátov s trvalým pobytom na Slovensku majú posledný deň na požiadanie o zápis do zoznamu voličov na voľby do Európskeho parlamentu, inak nebudú môcť voliť, upozorňuje Ministerstvo vnútra SR.

Termín uplynie dnes v pondelok 29. apríla. Požiadať o zápis do zoznamu voličov je potrebné obec trvalého pobytu na Slovensku. Spolu so žiadosťou musí volič predložiť aj vyhlásenie, ktoré je na webe ministerstva dostupné v slovenskej aj anglickej verzii.



Voliči z iných štátov Európskej únie, ktorí už boli v obci trvalého pobytu na Slovensku zapísaní do zoznamu voličov v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, nemusia svoju žiadosť opakovať. Novú žiadosť podávajú len v prípade, že odvtedy zmenili adresu trvalého pobytu. Voliť môžu len v jednom členskom štáte.

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak nebudeš v deň volieb na mieste trvalého pobytu, môžeš svoju obec požiadať o vydanie voličského preukazu. Spraviť tak môžeš osobne najneskôr 7. júna, prostredníctvom listu do 20. mája alebo e-mailom taktiež do 20. mája 2024.