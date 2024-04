Špeciálne radary zistia, či vodič za jazdy obsluhuje telefón. Fungujú nepretržite a využívajú umelú inteligenciu

V Nemecku otestovali radary Monocam, ktoré dokážu odhaliť používanie mobilu za volantom pomocou umelej inteligencie. Nové zariadenia fungujú na cestách nepretržite, informuje Topspeed.sk.

Radary vyvinuli v Holandsku, no práve Nemecko spustilo prvotné testovanie. Zariadenia umiestňujú najmä na diaľničných mostoch, kde vyhotovujú videonahrávky. Umelá inteligencia vie rozpoznať, či má vodič v ruke telefón, tablet alebo iné zariadenie. Radar automaticky spraví fotografiu a pošle ju príslušnému úradníkovi.

Inteligentné zariadenia testovali pred dvoma rokmi na diaľnici neďaleko mesta Mainz. Na testovanie upozorňovala veľká tabuľa na ceste. Aj napriek tomu radar odhalil každú hodinu okolo 20 priestupkov. Pokiaľ podobné cestné vychytávky zavedie aj Slovensko, vodičovi hrozí v prípade porušenia pokuta vo výške 300 eur a zákaz šoférovania na 2 roky.

Watch out, text-and-drive-ers. This device is called a MONOcam, and it's designed to record cell phone offenders behind the wheel. It's currently being tested in Germany.



