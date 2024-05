Koncová nemocnica možno nebude v Rázsochách. Dolinková premýšľa, že ju presunie

Dolinková tvrdí, že nemocnica by mohla byť aj v Ružinove.

Nová koncová nemocnica možno nebude na Rázsochách, ako plánovali už od 80. rokov. Ministerka zdravotníctva Dolinková, naopak, uvažuje, že ju postaví v mestskej časti Ružinov. Schváliť to však musí vláda, informujú Aktuality.sk.

V relácii Sobotné dialógy povedala, že o tom, kde nemocnica bude, rozhodne do 15. mája. Podporu presunúť nemocnicu do Ružinova Dolinková našla aj v opozičnej SaS. Podľa Tomáša Szalaya by ľudia cestujúci do nemocnice nemuseli prechádzať cez celú Bratislavu.

Ešte nie je isté, kto nemocnicu zaplatí. Je možné, že ju bude financovať súkromný sektor. Dolinková tvrdí, že má pár tipov. „Konkrétne rokovania nie sú, ale mám tipy, ako by sme to vedeli spraviť, len musíme prijať rozhodnutie,“ vyhlásila.

Známy nie je ani dátum, kedy by nemocnica mohla stáť. Jedna z analýz ministerstva zdravotníctva hovorí, že to bude v roku 2038. Ministerka však tvrdí, že je pravdepodobné, že to stihnú aj skôr.