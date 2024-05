Slovenská pobočka mBank upozorňuje na nebezpečný podvod. Takto vedia prísť klienti o peniaze

Podvodné správy vždy obsahujú odkaz, prostredníctvom ktorého sa ľudia dostanú na stránky, kde sú ďalšie pokyny.

Online banka mBank upozornila na falošné správy, ktoré sa tvária ako dôveryhodné, ale pritom chcú od ľudí získať údaje z ich platobnej karty. Podvodné SMS správy obsahujú rôzne požiadavky spolu s falošným odkazom. Prostredníctvom neho dokážu útočníci získať potrebné informácie, aby sa dostali do osobného internet bankingu ľudí. Informovala o tom mBank.



Podvodné správy vždy obsahujú odkaz, prostredníctvom ktorého sa ľudia dostanú na stránky, kde sú ďalšie pokyny. Jednou z možností, ako sa snažia podvodníci získať platobné údaje od ľudí, je získanie preplatku. „Na získanie preplatku treba zadať prihlasovacie údaje do internet bankingu. Ak to urobíte, do pár minút vám zatelefonuje údajný pracovník banky - podvodník a upozorní vás, že ste klikli na falošný odkaz a vaše internetové bankovníctvo niekto napadol,“ vysvetlil špecialista IT bezpečnosti v mBank Tomáš Mika.

Ako podvodníci fungujú?

Podvodníci väčšinou presviedčajú ľudí, aby si stiahli falošnú aplikáciu a následne si aktualizovali svoje údaje alebo zmenili heslo a limity na karte. Týmito krokmi môžu útočníci získať prístup k PIN kódu na platobnej karte a rovnako aj na bankovom účte.

Podľa Miku si môžu podvodníci vyberať hotovosť z ktoréhokoľvek bankomatu alebo používať POS terminál až do výšky limitu na kartách, ktorý upravili ľudia prostredníctvom falošného odkazu.



Do internet bankingu by sa podľa Miku mali ľudia prihlasovať len prostredníctvom oficiálnej stránky banky. Pri sťahovaní bankovej aplikácie je dôležité použiť oficiálne úložiská, ako napríklad App store či Google Play. Pri odkazoch na stiahnutie bankovej aplikácie v SMS správach ide takmer vždy o podvod. Banka odporúča, aby ľudia neklikali na takéto odkazy a nezadávali prostredníctvom nich žiadne citlivé údaje.