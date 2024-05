PRIESKUM: Má byť Ivan Korčok v straníckej politike? V odpovediach prevláda hlas koaličných voličov

Neúspešný prezidentský kandidát získal v prezidentských voľbách viac ako 1 200 000 hlasov. Zatiaľ neuviedol, aké budú jeho ďalšie kroky.

Prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo jasne ukázal, že voliči opozičných strán si želajú vstup Ivana Korčoka do straníckej politiky. Naopak, väčšina voličov koalície si jeho vstup do straníckej politiky nepraje.

Až 80 % voličov SaS chce vidieť Korčoka v straníckej politike. Za stranu Progresívne Slovensko je voličov 78 %, pričom 40 % z nich by chcelo, aby Korčok založil vlastnú stranu. Aj priaznivci KDH sú za Korčokov vstup do verejnej politiky. K tomuto tvrdeniu sa hlási viac ako 50 % KDH voličov. Napokon by Korčoka v straníckej politike chcelo aj 73 % voličov Matovičovho hnutia Slovensko.

Nálady spoločnosti kopírujú výsledky na „druhom brehu“ politického spektra. Proti Ivanovi Korčokovi v straníckej politike je takmer 80 % voličov Smeru, 74 % voličov Hlasu aj SNS. Len jedna štvrtina voličov Republiky by bola za Korčokov vstup medzi straníckych politikov.

Zdroj: Na telo