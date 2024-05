Slovenské domácnosti môžu prísť o pitnú vodu, očakávať musia aj rapídne zdražovanie. Vodárenské spoločnosti sú na pokraji krachu

Vodárenské spoločnosti sú vraj podfinancované.

Mestá a obce upozorňujú, že niekoľko slovenských domácností môže prísť o dodávku pitnej vody. Problémom je podfinancovanie sektora, pretože mnohé vodárenské spoločnosti nemajú finančné prostriedky na investície, informuje RTVS.

Riešením je podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika zvýšenie vodného a stočného. Tvrdí, že pokiaľ budú aj naďalej takéto nízke, obce nemôžu garantovať dodávku pitnej vody do každej domácnosti.

„Momentálne potrebujeme na obnovu okolo 40 % navýšenie ceny vodného a stočného. Konkrétne pri zvýšení cien o desať percent hovoríme o 19 centoch. Keď si to vypočítate ročne, pre štvorčlennú rodinu o 20 eurách. Nie je to nič také, čo by malo ohroziť rozpočty našich domácností,“ vyčíslil prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha.

ZMOS plánuje celý postup koordinovať s vodárenskými spoločnosťami a chce problém vyriešiť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví chce chrániť slovenské domácnosti pred neprimeraným zdražením vodného a stočného.