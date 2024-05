AKTUÁLNE: Policajti budú vo štvrtok kontrolovať okolie škôl po celom Slovensku, avizujú nové bezpečnostné opatrenia do budúcna

Polícia intenzívne pracuje na tom, aby odhalila páchateľa, ktorý ohlasoval bomby čo najrýchlejšie

Policajti budú vo štvrtok 9. mája kontrolovať okolie škôl v súvislosti s nedávno nahlásenými výbušninami na základných školách. Na tlačovej besede to povedala 1. štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská a viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.

Polícia prehľadala všetkých 1544 škôl kde boli bomby nahlásené. Ani v jednom prípade však policajti nič nenašli. Viceprezident v reakcii na to povedal, že zrejme išlo o kybernetický útok.

Keďže išlo o veľký počet mailov, bola podľa Kurilovskej ide o trestný činu terorizmu. Páchateľovi hrozí väzenie na 20 až 25 rokov až doživotie. Ak pôjde o skupinu osôb, hrozí im rovno doživotie.

Polícia intenzívne pracuje na tom, aby odhalila páchateľa. Štátna tajomníčka povedala, že do bezpečnosti škôl plánujú investovať v budúcnosti milióny eur. Budú to napríklad turnikety pri vstupoch do budov alebo bezpečnostné kamery v areáloch aj interiéroch škôl.