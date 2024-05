Obyvateľov košického sídliska pobúrila maľba na paneláku. Vznikla počas festivalu pouličného umenia

Znaky a nápisy predstavovali skicu umelca.

Na košickom Sídlisku KVP sa koná tento týždeň street art festival Creative Streets.

Miestnych obyvateľov pobúrila maľba umelca, ktorá zobrazuje znaky a nápisy na bočnej stene jedného z panelákov, upozorňuje Korzár.

„To je asi v rámci street art festivalu, ale na taký festival som už asi stará. Uff, takto zničiť zateplený barak, to je strašné... To je asi novodobé umenie, kde utiekla pointa... Otrasné... Veľký prínos, hlavne ich treba dobre zaplatiť... Je rozdiel maľovať a maľovať, toto je čistá katastrofa,“ píšu rozzúrení ľudia v komentároch.

Skica umelca. Zdroj: Facebook/KVP – najkrajšie sídlisko v Košiciach

Podľa zástupcu starostu Romana Matoušeka (Košická strana) sú nepravidelné znaky a nápisy len skicou, podľa ktorej vie umelec, kde má čo maľovať. „Výsledok bude prekvapenie, hotové do konca víkendu. Všetky maľby by mali byť dovtedy hotové. Všetky diela budú zmysluplné farebné veci,“ uviedol.

„Festival má vyvolať na začiatku kontroverziu, ale v skutočnosti má výsledok ohúriť ľudí. Je to súčasť osláv Dňa mesta Košice, aj mesto videlo návrhy malieb, aj my ako mestská časť. Všetky motívy boli schválené, aj keď nemajú jednotnú tému, lebo každý umelec maľuje niečo iné,“ dodal.

Podpora mesta

Festival je jediným schváleným podujatím mesta, ktoré financuje. „Finančné prostriedky na festival boli schválené ešte minulý rok. Už sa s tým nedalo pohnúť. Hrozili by nám sankcie, ak by sme do toho nakoniec nešli,“ informuje.

Celková suma realizácie je približne 60 000 eur. Mesto prispelo sumou 7-tisíc eur. Zvyšnú sumu prispel grant z Visegrad Fundu a dotácie Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita.

Umelecký festival bude trvať do 12. mája. Na festivale sa predstavia umelci ako Fat Heat z Maďarska, Pauser z Česka, Sebastian Bozek a Olgierd Szopinsky z Poľska či Boogie zo Švajčiarska. Slovenskú scénu pokrýva umelec Grint.

Zdroj: Facebook/KVP – najkrajšie sídlisko v Košiciach