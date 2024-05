MAPA: Pre koncert cez víkend uzavrú veľkú časť Bratislavy. Budeš sa musieť vyhnúť mnohým uliciam

Polícia pred uzavretím cesty vydala jasné inštrukcie.

Bratislavská polícia upozorňuje šoférov na dopravné a bezpečnostné opatrenia, ktoré chystá v súvislosti s podujatím „Starmus“. Koncert sa bude konať už túto nedeľu 12. mája na území výstaviska na Viedenskej ceste.

Polícia Most SNP a ulice uzavrie pre tranzitnú dopravu v sobotu 11. mája a v nedeľu 12. mája počas koncertu. Most SNP bude zatvorený v čase od 20.00 h do 23.30 h a Viedenskú cestu a cyklochodník zatvoria od 20.45 do 23.00 h.

„Upozorňujeme vodičov, že na Einsteinovej ceste nie je dovolené zastavenie vozidiel.

Parkovanie v priestoroch výstaviska nebude možné, preto žiadame účastníkov tohto kultúrneho podujatia, aby využili verejne dostupné parkovacie plochy v mestskej časti Petržalka,“ upozorňuje polícia.

Anketa: Chystáš sa na koncert aj ty? Áno. Nie. Ešte si to rozmyslím. Áno. 13 % Nie. 88 % Ešte si to rozmyslím. 0 %

Dostupné cyklotrasy a lávky pre peších:

zo smeru Staré Mesto – Most SNP cez pešiu lávku okolo výstaviska,

zo smeru Staré Mesto – Most SNP cez pešiu lávku – cez Sad Janka Kráľa k nákupnému centru cez tunel popod Panónsku cestu,

z nákupného centra popri Einsteinovej ceste popod Panónsku cestu,

zo Starého Mesta cez Sad Janka Kráľa – cez nákupné centrum alebo okolo neho popod Panónsku cestu.

„Vjazd na uzatvorené úseky bude povolený iba verejnej autobusovej doprave, vozidlám s povolením organizátora kultúrneho podujatia „Starmus“, označené motorové vozidlá prevážajúce osobu so zdravotným postihnutím,“ dodáva polícia a šoférov, ktorí nemajú záujem o koncert, vyzýva, aby využili alternatívne trasy.