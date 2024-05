VIDEO: Prezidentka Čaputová sa rozlúčila so Zelenským. Ich vzťah sa podľa nej zmenil z oficiálneho na priateľský

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok ráno pricestovala do Kyjeva na rozlúčkovú návštevu Ukrajiny. V úvode návštevy si uctila pamiatku 118 obetí bojov pri obci Moščun. Stretla sa aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý jej poďakoval za odhodlanie a pomoc.

„Mali sme podrobnú diskusiu o situácii v prvej línii. Prezidentku Čaputovú som informoval o ruských pokusoch o rozšírenie ofenzívy v Doneckej a Charkovskej oblasti, ako aj o potrebe našej obrany čeliť úsiliu okupantov,“ píše Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Today, I welcomed President of Slovakia @ZuzanaCaputova and thanked her for her determination and moral leadership during this war.



We had a detailed discussion about the frontline situation. I informed President Čaputová about Russian attempts to expand their offensive in the… pic.twitter.com/89tSm8zAiD