VIDEO: Nemeckí aktivisti útočili na fabriku Tesly. Policajti na nich vytiahli slzné spreje

Klimatickí aktivisti protestovali pred fabrikou Tesly v Nemecku. Blokádou továrne sa snažili narušiť výrobu. Dôvodom je nesúhlas s rozšírením produkcie najmä pre negatívny dosah na vodné hospodárstvo Nemecka a ekológiu. Protest sa snažili rozpustiť slznými sprejmi policajné zložky, informuje Topspeed.sk.

Fabrika v blízkosti Berlína podľa nemeckých médií znižuje emisie z automobilovej dopravy a podporuje hospodársky rozvoj východného Nemecka. Tesla v okolí hlavného mesta zamestnáva viac ako 12-tisíc ľudí.

V marci podpálili aktivisti elektrickú rozvodňu, ktorá dodáva energiu továrni, ale aj obciam a časti Berlína. Po útoku zostali v Nemecku bez elektriny desiatky tisíc ľudí. Pred pár dňami zorganizovali protest pri fabrike Gigafactory. Aktivisti skandovali heslá ako „zasraný klub Tesly, čoskoro ťa vyvlastnia“ či „dnes Tesle zatvoríme kohútiky“.

Protesty označujú tamojšie médiá ako radikálne. Elon Musk by mohol podľa špekulácií problémy vyriešiť tak, že fabriku Tesly presunie o 70 kilometrov ďalej do Poľska.

