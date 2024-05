Muž škrtil ženu v bratislavskej MHD. Agresívne sa obul do svedkyne, ktorá sa ho snažila zastaviť

Muž ženu škrtil v rannom autobuse plnom ľudí.

Bratislavská polícia prešetruje prípad, ktorý sa odohral v bratislavskej MHD v stredu 15. mája. Muž začal ženu v autobuse plnom ľudí škrtiť a agresívne vynadal svedkyni, ktorá sa ho snažila zastaviť, informuje portál Z regiónu.sk.

Svedkovia opisujú, že žena po tom, čo vystúpila z autobusu, lapala po dychu a muž odišiel preč. „Ten chlap najprv zmizol a potom sa vrátil. Zrejme za ňou. A podľa toho, čo mi tá pani vravela, tak sa chcel vrátiť naspäť do autobusu. Zrejme by zaútočil aj na tú dotyčnú dámu, ktorá naňho kričala. Ja som ho mala od chrbta, tak som to nevidela. Zrejme ho ľudia nepustili,“ povedala svedkyňa pre portál.

Jedna z cestujúcich v autobuse hneď zalarmovala políciu, ktorá prípad eviduje. „Vami uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.