AKTUÁLNE: Okrúhly stôl s predsedami koalície i opozície zrejme nebude, oznámil Peter Pellegrini

Peter Pellegrini tvrdí, že na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas. V nedeľu dopoludnia nahral video, v ktorom oznámil, že lídri koalície a opozície sa v prezidentskom paláci nestretnú. Toto stretnutie inicioval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou krátko po atentáte na Roberta Fica.

„Ak dnes politická scéna nie je pripravená na vzájomné zmierenie, buďme naň pripravení my všetci. Sme jeden národ, jedno spoločenstvo, jedno Slovensko. A k upokojeniu môže každý z nás prispieť svojím vlastným dielom už dnes. Bez ohľadu na to, či tak učinia aj ostatní, bez ohľadu na to, akú politickú stranu podporujeme,“ uviedol Pellegrini.

O čom mal byť zvolaný okrúhly stôl?

Budúci prezident pripomína, že účelom zvolaného stretnutia parlamentných politických strán mala byť snaha dospieť k dohode na základných pravidlách slušného politického správania sa a vyzvať svojich voličov na zdržanlivosť a upokojenie.

„Posledné dni a tlačové konferencie nám však ukázali, že niektorí politici jednoducho nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto tragédii. Akoby nepochopili, že práve ich doterajšie kroky, vyjadrenia a nechutné útoky - nie na konkurenčné politické myšlienky, ale na ich nositeľov - zásadne prispeli k napätiu v našej spoločnosti,“ komentoval Pellegrini.



Novozvolený prezident je presvedčený, že upokojenie slovenskej spoločnosti nesmie padať na jednotlivcoch, ktorí si šírenie zla a nenávisti zvolili za svoju politickú cestu. „Zmierenie národa je náročný proces a beh na dlhú trať. A ja vás chcem ubezpečiť, že som pripravený všetkými silami prispieť k tomu, aby bol tento zápas nakoniec pre Slovensko víťazným,“deklaroval.

Naďalej sa chce obracať na politické strany, mienkotvorné osobnosti, spoločenské organizácie aj na médiá, aby konali vo vedomí zodpovednosti za krajinu a ľudí, ktorí v nej žijú.