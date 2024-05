Vláda chce zvýšiť ďalší príspevok. Rodičia si prilepšia mesačne o takmer 10 eur

Rodičovský príspevok sa zvýši od januára 2025.

Od budúceho roka by sa mal zvýšiť rodičovský príspevok až o deväť eur. Najväčší nárast by mali zaznamenať rodičia, ktorí poberali materskú dovolenku. Vyplýva to z návrhu opatrenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.



Od júla 2024 sa zmení suma životného minima, ktorá má vplyv na desiatky dávok. Medzi nimi je aj rodičovský príspevok, ktorý by sa mal zvýšiť od januára 2025. Najväčší nárast by mali zaznamenať rodičia, ktorí doteraz poberali materskú. Mesačne by tak mali dostať 482,30 eura, čo je nárast o deväť eur. O 6,60 eura si prilepšia aj rodičia, ktorí nepoberali materskú, a to na 351,80 eura.



Ministerstvo priblížilo, že od júla 2024 sa zvýši životné minimum o viac než päť eur na 273,99 eura mesačne. Okrem rodičovského príspevku sú na výšku životného minima naviazané napríklad nezdaniteľná časť základu dane, minimálne zdravotné odvody zamestnanca alebo maximálna odmena, ktorú si môže zarobiť uchádzač o zamestnanie.