Úrad práce chce podporiť absolventov na Slovensku. Mesačne dostanú príspevok až 150 eur

Úrady práce sú pripravené podporiť absolventov škôl

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude pomáhať absolventom škôl so vstupom na trh práce. Absolventi môžu v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť žiadať úrad o zaradenie na prax a o poskytnutie príspevku na jej vykonávanie.

Úrady dokážu poskytnúť príspevok 150 eur mesačne počas prvých troch mesiacov v novej práci, následne vo výške 75 eur mesačne.

Absolventi sa môžu zapojiť aj do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti. To slúži na zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Má to zlepšiť aj ich zručnosti na riadenie vlastnej kariéry.

Prečo je to dôležité: Podpora absolventov škôl je kľúčová v čase, keď mnohé firmy uprednostňujú zamestnancov so skúsenosťami a nie sú ochotné ani schopné zaplatiť vysokoškolských absolventov na porovnateľnej úrovni so zahraničím. Odliv mozgov spôsobí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, čo môže ohroziť budúcnosť Slovenska.



Citát: „Ak majú absolventi potrebu doplniť si vzdelanie, môžu úrad požiadať o zaplatenie kurzu podľa vlastného výberu v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce. Úrady zaplatia vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie,“ priblížil úrad.

Širší kontext: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené pomôcť absolventom so vstupom na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva môžu aj finančne asistovať pri rozvoji zručností, doplnení vzdelania a získaní pracovnej praxe.



Ponuku práce nájdu absolventi aj na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ktorý vďaka agentovi automaticky vyhľadá pozície v súlade s predstavami a so schopnosťami uchádzača.