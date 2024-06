Na Ukrajine zajali Slováka. Bol na fronte s Rusmi, mesačne vraj zarobil okolo 2 000 eur

Slovák sa podľa vlastných slov nechal zverbovať do medzinárodnej jednotky spolu s občanmi Indie, Nepálu či Mongolska.

Ukrajinci zajali Slováka, ktorý slúžil po boku ruskej armády. S mužom, ktorý sa predstavil ako Jaroslav Galajčík, komunikoval ukrajinský novinár Oleksandr Kačura, upozorňujú Aktuality.

Galajčík oblečený v ruskej uniforme na zverejnenom videu tvrdí, že je občanom Slovenskej republiky. Podľa vlastných slov ho Ukrajinci zajali na fronte pri meste Lyman. Údajne sa vzdal po treťom útoku. Slovák tvrdil, že do bojových aktivít sa nezapájal. Na front ho údajne poslali, následne sa v útoku „ocitol“.

Do Ruska sa už nechce vrátiť

Zajatý Slovák sa údajne nechce vrátiť do Ruska a hovorí, že si radšej trest odsedí na Slovensku. Tento scenár nebude možný, ak by sa dostal na zoznam výmen zajatcov. Potom by skončil opäť v Rusku. Na Slovensku mu hrozí 2 až 8-ročné väzenie za nepovolené žoldnierstvo.

V telefóne mu vraj Ukrajinci našli veľké množstvo propagandistickej literatúry o „genocíde donbaského ľudu“. Slovák sa údajne nechal zverbovať do medzinárodnej jednotky spolu s občanmi Indie, Nepálu či Mongolska. Zmluvu s ruským rezortom obrany podpísal v Moskve. Mesačne mal podľa Kačuru dostávať 200-tisíc rubľov (o niečo viac ako 2 000 eur).