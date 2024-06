Minister školstva ohlásil veľkú zmenu. Plánuje spájať menšie školy

Minister školstva Tomáš Drucker plánuje upraviť sieť stredných škôl.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) chce optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi.

Zdôraznil, že školy nemá v pláne zatvárať. Do konca marca 2025 by mohli zriaďovatelia poslať konkrétne žiadosti o zmenu siete. V novom nastavení by školy mohli fungovať od septembra 2025. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.

Tomáš Drucker priblížil, že na Slovensku je 84 stredných škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov. „Takéto školy si veľmi ťažko dokážu zabezpečiť kvalitných učiteľov, odborných zamestnancov, odborné vzdelávanie,“ načrtol Drucker.