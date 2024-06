Zdravotné poisťovne budú hradiť ďalšie druhy liekov. Na zozname sa nachádza už 180 liečiv

Čo sa deje: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozšírilo zoznam liekov, ktoré budú po novom uhrádzať poisťovne.

Zdravotné poisťovne budú hradiť pacientom lieky na ťažkú hemofíliu, melanóm, karcinóm prsníka, ale aj na migrény či ďalšie ochorenia.

Lieky budú pre pacientov dostupné od 1. augusta 2024.

Od januára 2024 sa do zoznamu kategorizovaných liekov zaradilo už vyše 180 liekov. Na zozname sa po novom objaví Hemlibra, Kimmtrak, Trodelvy, Vyvgart a Vyepti.

Prečo je to dôležité: Náklady na liečbu závažných ochorení môžu byť veľmi vysoké a pre mnohých pacientov finančne neúnosné. Hradenie týchto liekov zdravotnými poisťovňami zmierňuje finančný tlak, čím pacientom umožňuje prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich finančnú situáciu.

Citát: „O zaradení do Zoznamu kategorizovaných liekov rozhodla na poslednom zasadnutí na ministerstve zdravotníctva kategorizačná komisia,“ informuje ministerstvo.

Širší kontext: Od začiatku roka sa do zoznamu liekov, ktoré bude hradiť zdravotná poisťovňa, zaradili generické/biosimilárne lieky, inovatívne lieky aj lieky so statusom „orphan drugs“, ktoré využívajú pacienti so zriedkavými ochoreniami. Zoznam dopĺňa ministerstvo každý mesiac.

Keď chceš vedieť viac, tak si prečítaj tieto články: