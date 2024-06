Štát sa zbavuje ďalšieho majetku. Auto môže byť tvoje za smiešnu sumu, čas máš ešte niekoľko dní

Vozidlo je pojazdné, no nový majiteľ na ňom musí vykonať aj servis.

Štát predáva auto značky Volkswagen, model Passat AA Sedan. Môžeš ho získať približne od 1 300 eur. Konkrétne ide o nemocničné auto Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. O správe informovalo ministerstvo financií na svojom webe.



Auto podľa slov ministerstva momentálne neslúži a v budúcnosti ani nebude slúžiť správcovi majetku štátu. To je aj dôvod jeho predaja.



Vozidlo je pojazdné a má platnú STK s emisnou kontrolou ešte pol roka. Ministerstvo informuje, že je v zlom technickom stave. Nový majiteľ na ňom musí vykonať servis v podobe zadných stabilizátorov. Štát uvádza, že predné dvere sa horšie otvárajú, a odporúča zakúpenie nových pneumatík.

Ak človek prejaví záujem, musí doručiť svoju cenovú ponuku poštou alebo osobne do podateľne príjemcu najneskôr do 19. júna 2024 do 12.00 h na adresu žilinskej nemocnice: V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina. Primeraná cena za kúpu vozidla je 1 300,00 € bez DPH.