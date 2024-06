ZOZNAM: Ostrihoňová, Ódor, Mazurek či Blaha. Toto sú poslanci, ktorí nás budú v EP pravdepodobne zastupovať

Pozri si zoznam 15 mien, ktoré nás budú najbližších päť rokov s najväčšou pravdepodobnosťou zastupovať v europarlamente.

Do europarlamentu sa podľa neoficiálnych výsledkov dostali zástupcovia piatich politických strán, a to Progresívneho Slovenska, Smeru, Republiky, Hlasu a KDH. PS by získalo 6 kresiel, Smer 5, Republika 2 a KDH s Hlasom by do Bruselu poslali jedného zástupcu, píše Denník N.

Naopak, v Európskom parlamente by nebol žiaden reprezentant strán SaS, Demokrati, SNS ani Maďarskej aliancie. Oficiálne výsledky budú známe až dnes o 23.00 h. Pozri si zoznam 15 mien, ktoré nás budú najbližších päť rokov s najväčšou pravdepodobnosťou zastupovať v europarlamente.

Progresívne Slovensko

Ľudovít Ódor

Ľubica Karvašová

Martin Hojsík

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Michal Wiezik

Lucia Yar

Smer-SD

Monika Beňová

Ľuboš Blaha

Erik Kaliňák

Judita Laššáková

Katarína Róth Neveďalová

Republika

Milan Uhrík

Milan Mazurek

Hlas

Branislav Ondruš

KDH

Miriam Lexmann

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer