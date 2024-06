Rodičia by mohli ušetriť až stovky eur. Vláda plánuje zrušiť poplatky v materských školách, samosprávy rozhodnutie kritizujú

Čo sa deje: Rodičia by podľa nového návrhu zákona ministerstva školstva nemali platiť mesačné poplatky za škôlky.

Ministerstvo školstva chce financovať materské školy zo štátneho rozpočtu, informuje RTVS.

Mestá a obce, ktoré predškolské zariadenia spravujú z podielových daní, s návrhom zákona nesúhlasia. Tvrdia, že prídu o peniaze.

Škôlky by mali získavať peniaze podľa počtu žiakov, čím by sa zrušil povinný poplatok, ktorý musia rodičia platiť.

Prečo je to dôležité: Rodičia by už nemuseli platiť povinný poplatok za materské školy, čo by predstavovalo významnú finančnú úľavu, najmä pre rodiny s nižšími príjmami. Mestá a obce vyjadrujú nesúhlas, pretože sa obávajú straty financií z podielových daní. Je dôležité nájsť vyvážené riešenie, ktoré zohľadní obavy miest a obcí a zároveň zabezpečí efektívne a spravodlivé financovanie predškolského vzdelávania.

Citát: „Jeho úhrada sa ustanovuje len ako možnosť, za zákonom ustanovených podmienok, so zohľadnením životnej úrovne v príslušnom okrese, v ktorom má materská škola svoje sídlo,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva školstva Dagmara Al-Khaldi Mičeková.

Širší kontext: Samosprávy so zmenami vlády nesúhlasia a považujú ich za diskriminačné. „Ako máme potom poskytovať seriózne kvalitné materiálne aj priestorové služby pre naše deti? Žiadame naďalej vyberať poplatky na celom území Slovenska vo všetkých mestách,“ reagoval prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček.