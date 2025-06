Úrady sa pôvodne nazdávali, že tragédiu nikto neprežil.

Zatiaľ čo väčšina pasažierov z havarovaného letu Air India je podľa polície považovaná za mŕtvych, v nemocnici v Ahmadabade leží muž, ktorý si z tragédie odniesol len zranenia – a život, informuje portál Hindustan Times.

Vishwash Kumar Ramesh, 40-ročný Brit, ktorý bol len na krátkej návšteve u rodiny v Indii, mal letieť späť do Londýna spolu so svojím bratom. O pár minút neskôr ich let skončil katastrofou.

„Tridsať sekúnd po štarte sa ozvala rana a potom lietadlo spadlo. Bolo to také rýchle, že som si to ani neuvedomil,“ povedal Vishwash z nemocničného lôžka. Utrpel poranenia hrudníka, nôh aj očí, no je pri vedomí a dokáže komunikovať. „Keď som sa prebral, všade okolo mňa boli telá. Bál som sa. Vstal som a utekal. Všade boli kusy lietadla. Niekto ma chytil, naložil do sanitky a odviezol do nemocnice,“ dodal.

Na palube lietadla bolo celkovo 242 ľudí, vrátane jeho brata Ajaya Kumara Ramesha, ktorý sedel o niekoľko radov ďalej. O jeho osude zatiaľ nie sú žiadne informácie. Lietadlo typu Boeing 787-8 Dreamliner smerovalo na londýnske letisko Gatwick, no krátko po štarte sa zrútilo a začalo horieť.

Lietadlo dopadlo do obytnej štvrte a zasiahlo aj študentský internát, čo si podľa záchranárov mohlo vyžiadať ďalšie obete mimo paluby. Pred nemocnicou sa zhromažďujú desiatky príbuzných, ktorí dúfajú v zázrak.

📢 CONFIRMED: One miraculous survivor in the #PlaneCrash, Vishwash Kumar Ramesh, Seat 11A 🥳



He recalls a loud boom just 30 seconds after takeoff. The plane nosedived. He survived. STOOD UP. WALKED OUT.

~ God has plans 🙏🏼 pic.twitter.com/t66H80Ur0I — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) June 12, 2025