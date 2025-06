Podarilo sa im však zadržať Alexandra Gurského.

Dnešný ranný zásah polície smeroval k bývalým predstaviteľom ministerstva obrany. Ako prvý o ňom informoval Denník N, ktorému dva nezávislé zdroje potvrdili, že sa pokúsili zadržať Jaroslava Naďa. Ten sa však nachádza mimo krajiny, čo potvrdzuje aj jeho aktivita na sociálnych sieťach. Aktuálne je na dovolenke v Kanade.

Polícii sa podarilo zadržať Alexandra Gurského, bývalého šéfa štátnej Konštrukty Defense. Zároveň sa pokúša zadržať aj Petra Kozáka, ktorý pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu na ministerstve obrany. Ten sa má nachádzať na Slovensku.

Podľa predbežných informácií by celá vec mohla súvisieť s darovaním munície Ukrajine.

Rátal s tým, že možno skončí vo väzbe

Niektorí ľudia z koalície v minulosti opakovane hovorili, že by radi videli Naďa „sedieť“. Šéf Demokratov nám v rozhovore potvrdil, že s touto možnosťou ráta. „Ak ma chcú zobrať a dať do väzby, nech to urobia. Myslím si však, že až potom by skutočne pochopili, čo znamená hnev ulice,“ povedal Jaroslav Naď pre Refresher.

„Jaro Naď asi 100x verejne povedal, že ide na dovolenku za synom. Dnešné ráno a policajné ‚manévre‘ sú nič iné ako pokus o zastrašenie a PR pre Fica, Šutaja a spol. Jaro je a bol vždy súčinný aj s políciou aj prokuratúrou. Inak to nie je ani dnes,“ komentoval situáciu podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

K téme sme požiadali o stanovisko hovorkyňu Jaroslava Naďa Martinu Kakaščíkovú. Článok budeme aktualizovať.