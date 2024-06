Z RTVS odchádza známy moderátor Miro Frindt. „Robia to tak na hulváta, že to nemá obdoby,“ odkazuje vládnej moci

Čo sa deje: Miro Frindt odchádza po 25 rokoch z RTVS.

Z RTVS odchádza dlhoročný moderátor a bývalý vedúci spravodajstva v Slovenskej televízii Miro Frindt.

Odsudzuje novú televíziu STVR, obsah aj formu, akou vláda zaviedla zákon o novej verejnoprávnej televízii. „Toto presso je ale príliš horké... Robia to tak na hulváta, že to nemá obdoby,“ napísal.

Prečo je to dôležité: Od nástupu novej vlády bojuje slovenská nezávislá žurnalistika o svoju slobodnú existenciu. RTVS tvrdí, že novými zmenami v zákone chce politická moc kontrolovať obsah vysielania. Na situáciu reaguje aj novinár Miro Frindt, z televízie pre nový zákon odchádza.

Citát: „Keby toto bolo silné verejnoprávne médium vo vyspelej demokracii, so svojimi skúsenosťami a v tomto veku by som bol na vrchole kariéry. Žiaľ, u nás to tak nie je. Musím sa zariadiť inak,“ uvádza Miro Frindt.

Širší kontext: Zamestnanci RTVS nesúhlasia s novým zákonom. Poukazujú na navrhované zmeny v zložení a vo voľbe členov Rady RTVS, zmenu voľby generálneho riaditeľa či plánovaný vznik programovej rady s kompetenciou „kontrolovať vysielanie a zasahovať do spravodajského aj ďalšieho vysielania“.

Pracovníci RTVS v pondelok historicky prvýkrát štrajkovali. Chceli tým dosiahnuť stiahnutie nového zákona o STVR alebo jeho výrazné prepracovanie. Chceli, aby bola zabezpečená nezávislosť a sloboda práce zamestnancov, zlepšenie financovania verejnoprávneho média a ukončenie útokov zo strany politikov na novinárov nielen z telerozhlasu, ale aj z iných médií.

Keď chceš vedieť viac, prečítaj si aj tieto články: