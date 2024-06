Veľkej stredoslovenskej mliekarni hrozí krach. Mnohí ľudia môžu prísť o prácu

Čo sa deje: V registri úpadcov sa objavila známa mliekareň z Rimavskej Soboty.

Spoločnosť Gemermilk rs. z Rimavskej Soboty je v ozhrození, informoval portál hnonline.sk.

Do konkurzného konania ju poslal veriteľ, ktorým je iná mliekareň s názvom AT Dunaj.

Oznámenie o začiatku konkurzného konania zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na webovej stránke.

Prečo je to dôležité: Mliekareň v Rimavskej Sobote je významným dodávateľom mlieka pre región. Denne vyrobí tisíce litrov mlieka.

Širší kontext: Podľa verejne dostupných informácií na portáli Finstat, gemerská mliekáreň nevykazuje úpadok. Podľa údajov z roku 2022 firma dosiahla zisk takmer 770-tisíc eur a tržby boli viac ako 9,4 milióna. Mliekareň sa posledné roky drží v zelených číslach, no štátu dlhuje takmer 3 tisíc eur.

Podľa portálu Finstat, veriteľ AT Dunaj, ktorý stredoslovenskú mliekareň do konkurzu poslal vykazuje za predošlý rok o 17% nižší obrat ako za rok 2022. No, aj napriek tomu sa aj táto mliekareň drží v zelených číslach a dosahuje miliónové tržby.