Dopravná značka v Nemecku poriadne potrápi vodičov. Jej význam by si správne tipol málokto, skoro vôbec ju nepoužívajú

Čo sa deje: Nová dopravná značka sa v Nemecku neuchytila, používajú ju len zriedka.

Na nemeckých cestách sa môžu vodiči z času na čas stretnúť s nezvyčajnou značkou, ktorá motivuje k spolujazde, informoval portál chip.de. Značka zobrazuje tri osoby sediace v aute a jej význam sa spája s povolením využiť pruhy pre autobusy aj osobnými autami.

V praxi to znamená, že keď vodiči značku uvidia a zároveň vezú v aute viac ľudí, teoreticky sa môžu presunúť do bus pruhov, ktoré zvyknú byť plynulejšie.

Autoportály upozorňujú, že plány implementácie do praxe v Nemecku nevyšli podľa predstáv, značka preto existuje na papieri, ale v praxi sa s ňou vodiči takmer nestretnú.

Zdroj: Wikimedia

Prečo je to dôležité: Slovenskí vodiči sa môžu v zahraničí stretnúť s viacerými dopravnými značkami, ktoré nie sú súčasťou našej legislatívy. Zvýšením povedomia o menej tradičných značkách je preto možné predísť kolíziám v doprave.

Širší kontext: V prípade jazdy v pruhu pre autobus v Nemecku hrozí pokuta vo výške do 170 eur. Rovnaké pravidlo platí aj na Slovensku, no výška pokuty je do 100 eur. Bus pruh môžu využívať vozidlá mestskej hromadnej dopravy, taxíky či vozidlá s právom prednostnej jazdy, ak to značka nedefinuje inak.