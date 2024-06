Slovensko sa lúči s Eurom, našim futbalistom sa nepodarilo zdolať Angličanov. Po predĺžení sme prehrali 1 : 2

Napriek veľkej snahe a dlhému gólovému vedeniu našich hráčov na majstrovstvách Európy končíme.

Slovensko sa dnes na Eure 2024 stretlo v osemfinále s Anglickom. Postup do štvrťfinále sme si však aj napriek napínavému zápasu nevybojovali a prehrali sme 1 : 2 po predĺžení. O náš jediný gól v dnešnom zápase na modernom štadióne v Gelsenkirchene sa v 25. minúte postaral útočník Ivan Schranz.

Takmer do konca zápasu sme viedli a vyzeralo to tak, že by sme mohli osemfinálové kolo vyhrať, čím by sme historicky prvýkrát postúpili na európskom šampionáte do štvrťfinále, avšak v závere zápasu (v 5. minúte nadstaveného času) sa Angličanom podarilo vyrovnať na 1 : 1 po góle Bellinghama.

Po remíze v riadnom hracom čase sme tak išli do predĺženia, v ktorom nám už po 50 sekundách hlavičkou poslal loptu anglický kanonier Harry Kane priamo do siete a zaručil tak Anglicku víťazstvo a tiež postup do štvrťfinálového kola.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Slováci si postup do osemfinále zabezpečili z tabuľky tretích tímov. V skupine E sme skončili so štyrmi bodmi a skóre 3:3 za Rumunskom a Belgickom. Slovensko sa ale dostalo pred Ukrajinu.

Briti chválili nášho trénera

Britské média chválili nášho trénera Francesca Calzonu. Písali o ňom ako o dobrom taktikovi. „Francesco Calzona je lepší taktik ako Gareth Southgate,“ porovnávajú trénera slovenského a anglického tímu. Calzona vraj naše mužstvo spojil a spravil z neho progresívny tím.