Americké základne v Európe vyhlásili 4. stupeň ohrozenia. Uplatňuje sa v prípade možného teroristického útoku

Čo sa deje: USA uviedli niekoľko svojich základní v Európe do stavu zvýšenej pohotovosti.

Niekoľko amerických vojenských základní v Európe bolo cez víkend pre obavy z teroristických útokov uvedených do stavu zvýšenej pohotovosti.

Pentagón vyhlásil na týchto základniach štvrtý z piatich stupňov ohrozenia Charlie, ktorý znamená bezprostrednú hrozbu terorizmu. Uplatňuje sa, keď dôjde k incidentu alebo ak sú k dispozícii informácie o vysokej pravdepodobnosti teroristických útokov, alebo ak ich cieľom je vojenský personál alebo vojenské objekty.

Prečo je to dôležité: Takýto stupeň ohrozenia nebol vyhlásený najmenej desať rokov. Podľa Američana, ktorý na jednej Európskej základní pôsobí, to znamená, že armáda dostala avízo o aktívnej a dôveryhodnej hrozbe. Možným terčom teroristických útokov by však mohli byť blížiace sa letné olympijské hry v Paríži a/alebo prebiehajúce majstrovstvá Európy vo futbale v Nemecku.

Širší kontext: Zvýšenie úrovne ochrany sa týka aj základne v Stuttgarte, kde sídli velenie americkej armády v Európe (USEUCOM). Podľa portálu Stars & Stripes dostali pokyny na zvýšenie úrovne ochrany i ďalšie americké základne v Nemecku vrátane leteckej základne Ramstein, ako aj základne v Rumunsku a Bulharsku. Úroveň ochrany bola zvýšená aj na leteckej základni Aviano v Taliansku.

