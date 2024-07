Inšpekcia sťahuje z celého Slovenska nebezpečný výrobok. Obsahuje vysoké množstvo olova

Výrobok je nebezpečný pre životné prostredie.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) stiahla z trhu nebezpečný výrobok „Svietiaca maska Best All s identifikačným znakom NO: 925937“. Dôvodom je, že maska predstavuje vážne riziko pre životné prostredie. V maske je väčšie množstvo olova, ako je povolené, informuje SOI na webe.

„Plastová maska na tvár bielej farby popretkávaná v oblasti očí, nosa a úst káblikom ružovej farby. K maske je pripevnená čierna gumička a ku kábliku je pripevnené zariadenie na vloženie batérií typu AA 1,5 V. Výrobok je zabalený v priesvitnom plastovom obale, na ktorom je nalepený štítok s informáciami v slovenskom jazyku,“ píše SOI.

SOI výrobok stiahla z trhu a upozornila predajcu, aby zabránil tomu, že sa výrobok opäť začne predávať. „Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku, alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,“ upozorňuje.