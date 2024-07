Prečo je to dôležité: Rusko pred dvomi rokmi napadlo Ukrajinu. Útočná vojna voči nášmu východnému susedovi v mnohých aspektoch negatívne ovplyvňuje nielen Ukrajinu, ale aj Slovensko. Posilnenie bezpečnostných opatrení, ako je nasadenie systémov protivzdušnej obrany Pancir-S1, naznačuje zvýšenú obavu o bezpečnosť Putina.

Širší kontext: Systémy Pancir sa využívajú na obranu krátkeho až stredného dosahu najčastejšie na zostreľovanie lietadiel, helikoptér, rakiet alebo dronov. V blízkosti sídla sa podľa satelitných snímok nachádzajú aj radarové stanice včasného varovania.

