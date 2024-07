Dmitrij Medvedev pre ruské média prezradil, v ktorom roku Ukrajina podľa jeho názoru definitívne prehrá vojnu.

Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev vyhlásil, že Rusko sa pripravuje na veľkú vojnu a do roku 2034 ukrajinská štátnosť padne.

Podľa jeho tvrdení sa vedenie Severoatlantickej aliancie (NATO) časom zmení na proruské a Ukrajina sa tak nikdy nestane členom, upozorňuje správa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Prečo je to dôležité: Rusko napadlo Ukrajinu pred viac ako dvomi rokmi. Nerešpektuje suverenitu nášho východného suseda a nárokuje si jeho územie. Vyhlásenia Medvedeva môžu byť súčasťou informačnej vojny a propagandy. Pri takýchto tvrdeniach je dôležité kriticky analyzovať tvrdenia a overovať fakty.

Citát:„Je celkom možné, že notoricky známa krajina 404 nebude existovať,“ povedal Medvedev. Číslom 404 odkazuje na počítačový kód chyby.

Širší kontext: Dmitrij Medvedev pred pár mesiacmi predstavil na konferencii víziu usporiadania územia Ukrajiny po víťazstve. Väčšina krajiny by sa pripojila k Rusku, no niektoré časti by si podľa neho rozdelili krajiny ako Poľsko, Rumunsko či Maďarsko.

Rusko by malo podľa jeho ideálnych predstáv pod kontrolou aj prístup k Čiernemu moru. Časť územia zo západnej strany Kyjeva by patrila Poľsku. Rusko by krajinu prerozdelilo aj Rumunsku či Maďarsku. Ukrajinu by podľa všetkého tvoril len samotný Kyjev.

Prečítaj si aj tieto články: