S vyhlásením prišiel námestník ruského ministra zahraničných vecí.

Rusko nevylučuje nasadenie svojich rakiet vybavených jadrovými hlavicami v reakcii na plán umiestniť americké strely dlhého doletu v Nemecku.

„Nevylučujem nič,“ reagoval námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov na novinársku otázku, či ruská strana zvažuje možnosť rozmiestnenia rakiet vybavených jadrovými zbraňami.

Prečo je to dôležité: To, že Rusko opakovane nevylúčilo využitie jadrových zbraní, eskaluje dlhotrvajúci konflikt. Použitie jadrových zbraní by malo katastrofálne následky pre celé ľudstvo.

Širší kontext: Berlín a Washington pred pár dňami oznámili dohodu o umiestnení amerických riadených striel na územie Nemecka od roku 2026, s čím Kremeľ nesúhlasí.

Námestník tamojšieho ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov tvrdí, že vinou Nemecka a predovšetkým Spojených štátov, „ktoré stoja na čele Severoatlantickej aliancie, došlo k úplnému zničeniu dohôd v oblasti kontroly zbrojenia“.

