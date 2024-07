Použitím papierovej letenky chcú dopravcovia predísť mnohým komplikáciám.

Letecké spoločnosti ako Jet2, Ryanair, easyJet či TUI vyzývajú cestujúcich, aby zvážili vytlačenie svojej letenky pred cestou, upozorňuje denník Mirror.

Odborníci varujú najmä pred obľúbenými dovolenkovými krajinami, ako sú Turecko, Albánsko či Maroko.

Pokiaľ si cestujúci letenku nevytlačia, hrozí, že im dopravcovia nedovolia nastúpiť do lietadla.

Použitím vytlačenej letenky chcú dopravcovia predísť komplikáciám, ku ktorým môže dôjsť pri nastupovaní do lietadla, ako je napríklad vybitie telefónu či otáčanie displeja.

Prečo je to dôležité: Mnoho ľudí dnes preferuje digitalizovanú formu letenky. Títo ľudia môžu kvôli letenke v mobile čeliť v daných destináciách viacerým problémom.

Širší kontext: Leteckí dopravcovia radia, že v daných destináciách by si cestujúci mali svoje letenky radšej vytlačiť na papier. Aj pri papierových letenkách však musia dovolenkári splniť určité kritériá. Vyhnúť by sa mali obojstrannej tlači. Aerolínie odporúčajú vytlačiť letenku na papier s veľkosťou A4. Po ceste by ju mali skartovať.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si tiež: