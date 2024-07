Najmenej tri domácnosti v Petržalke majú prestrelené okná.

V Petržalke strieľa neznámy strelec do okien miestnych. Do redakcie tvnoviny.sk sa ozvalo niekoľko ľudí, ktorí majú prestrelené okná či sieťky na viacerých miestach.

Redakcii sa ozvala aj 90-ročná žena, ktorá sa dozvedela o ich reportáži s rodinou, ktorá zažila podobný incident v inej časti Petržalky.

Staršia žena uviedla, že pri prvej návšteve polície nespísala trestné oznámenie a ani nepodpisovala zápisnicu. Žene na mieste povedali, že páchateľa sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí vypátrať.

Polícia pri prehliadke bytu skonštatovala, že strelec použil vzduchovku. Prípady zhodnotila ako priestupok s pokutou do 50 eur. Po medializovaní prípadov prišla miesta opäť prezrieť a zdokumentovať.

Prečo je to dôležité: Dôkladné vyšetrenie a zdokumentovanie týchto prípadov je kľúčové pre prevenciu podobných incidentov v budúcnosti. Skutočnosť, že polícia najprv prípad klasifikovala len ako priestupok s pokutou do 50 eur, môže byť vnímaná ako nedostatočná reakcia na vážnosť situácie.

Citát:„Keď prišiel manžel s nimi spisovať, tak už hovorili, že to je len priestupok, to je len jedno sklo, ani nie dve, a že keď sa nájde guľka, že potom to budú riešiť, lebo zatiaľ to je tvrdenie proti tvrdeniu, a že to tvrdíme my, že to je od guľky, a že to mohol vyďobať aj vták,“ povedala 90-ročná obyvateľka Petržalky.

Širší kontext: Žena pri streľbe počula roztrieštenie skla. Najskôr si myslela, že jej v byte niečo spadlo na zem. O dva dni neskôr si pri otváraní okna všimla dve diery na vonkajšom skle. Štáb TV Markíza si pri návšteve bytovky všimol diery po guľke v okne aj na treťom poschodí.

Postup hliadky Policajného zboru pri preverení uvedeného oznámenia preveruje odbor kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Vec je v štádiu vyšetrovania, informoval hovorca Michal Szeiff.

Prečítaj si aj tieto články: