Medzinárodný olympijský výbor sa zastal alžírskej boxerky: „Každý človek má právo športovať bez diskriminácie“

„To, že ju predtým porazilo deväť žien, hovorí za všetko,“ tvrdí jej bývalá súperka.

V uplynulých hodinách internet doslova zaplavila videonahrávka Talianky Angely Cariniovej, ktorá po 46 sekundách odstúpila zo zápasu proti Imane Khelifovej. Spolu s videom sa však začali šíriť dezinformácie, že Khelifová bola v minulosti muž a prešla premenou.

K šíreniu nepravdivých informácií sa pridali aj známe osobnosti, vrátane spisovateľky J. K. Rowlingovej a podnikateľa Elona Muska. Alžírčanka je však od narodenia ženou a nikdy sa neidentifikovala ako muž alebo transrodová osoba.

Do kontroverzie zatiahli aj boxerku Lin Jü-ting z Taiwanu. Obe športovkyne vlani neprešli testom takzvanej rodovej spôsobilosti. Ten preukázal prítomnosť chromozómov XY a príliš vysokú hladinu testosterónu na to, aby sa mohli zúčastniť v ženskej kategórii.

Obe športovkyne majú pravdepodobne poruchu pohlavného vývoja (DSD), čo znamená, že hoci sa narodili ako ženy, môžu mať chromozómy XY a zvýšenú hladinu testosterónu. Vzhľadom na lekárske tajomstvo však táto informácia zatiaľ nebola verejne potvrdená. Bolo im však umožnené súťažiť na olympijských hrách.

„Medzinárodný olympijský výbor (MOV) je zarmútený urážkami, ktorých sa v súčasnosti dostáva obom športovcom. Každý človek má právo športovať bez diskriminácie,“uvádza sa vo vyhlásení MOV. „Máme dočinenia so skutočnými ľuďmi a hovoríme o ich životoch,“ zdôraznil hovorca výboru Mark Adams. „Všetci súťažiaci v ženskej kategórii dodržiavajú a spĺňajú pravidlá oprávňujúce ich súťažiť,“ dodal.

Slová boxerky, ktorá bojovala s Khelifovou

Za zmienku stojí aj reakcia írskej boxerky Amy Broadhurstovej, ktorá v Paríži reprezentuje tím GB a s Khelifovou sa stretla vo finále majstrovstiev sveta 2022, keď ju porazila.

Tá po „kontroverznom“ zápase s Taliankou napísala na sociálnej sieti X: „Veľa ľudí mi píše o Imane Khelifovej. Osobne si nemyslím, že urobila niečo, čím by podvádzala. Myslím si, že sa taká narodila a nedokáže to ovplyvniť. Koniec koncov, to, že ju predtým porazilo deväť žien, hovorí za všetko.“