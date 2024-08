Na kúpu vlastnej nehnuteľnosti potrebujú Slováci takmer 13 ročných platov. V porovnaní s nami je na tom horšie iba Česko

Spomedzi európskych krajín patríme v dostupnosti bývania medzi najhoršie.

Podľa analýzy od Deloitte Property Index je dostupnosť bývania na Slovensku v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami na posledných priečkach.

Cena za meter štvorcový sa na Slovensku vyšplhala na 3 107 eur. Predbehli sme tak aj Španielsko či Taliansko. Na kúpu nehnuteľnosti si na Slovensku priprav približne 12,7 hrubých ročných platov.

Najhoršie sú na tom Česi, ktorí na kúpu vlastného bývania potrebujú až 13,3 hrubých ročných platov. Slovensko sa umiestnilo za našimi susedmi hneď na druhej priečke.

Prečo je to dôležité: Mladí ľudia na Slovensku si kvôli vysokým cenám nehnuteľností v pomere k platom častokrát nemôžu dovoliť kúpiť vlastné bývanie. Dlhé roky sú situáciou prinútení dávať peniaze do nájmu miesto toho, aby investovali do vlastného.

Širší kontext: Najdostupnejšie bývanie je v Dánsku a Nórsku. Priaznivá situácia nie je ani v Británii, kde za meter štvorcový zaplatíš 3 849 eur. Najvýhodnejšie je na tom Taliansko, kde meter štvorcový stojí 2 745 eur. Spomedzi veľkých európskych miest si drží najdrahšie prvenstvo Paríž. Meter štvorcový ťa tu vyjde na 15 000 eur.