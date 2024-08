Amerických vojakov napadli v Sýrii. Ide už o druhý útok v priebehu pár dní

V súvislosti s narastajúcimi konfliktmi sa na Blízkom východe obávajú eskalácie bojov.

Americké jednotky na severovýchode Sýrie napadli dronom. Podľa prvotných informácií sa nikto nezranil.TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

V posledných dňoch ide už o druhý útok na americké sily na Blízkom východe, ktorý sa pripravuje na možnú novú vlnu útokov zo strany Iránu a jeho spojencov.

Atentát v Teheráne pripisujú Izraelu

Obavy z eskalácie konfliktu medzi Iránom a Izraelom narástli po minulotýždňovom atentáte v Teheráne, pri ktorom zahynul vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja, ktorý prišiel do Iránu na inauguráciu iránskeho prezidenta Massúda Pezeškijána. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil, no ani nevyvrátil.



Pri nedávnom útoku v Bejrúte, ku ktorému sa Izrael priznal, prišiel o život aj vojenský veliteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán, Hizballáh aj Hamas sľubujú za tieto útoky odvetu voči Izraelu, čo vo svete vyvoláva obavy z ďalšieho rozširovania konfliktu v regióne, kde je napätie vyostrené už od vypuknutia vojny v Gaze.

USA má v Sýrii stovky vojakov

Irán uviedol, že USA nesú zodpovednosť za vraždu Haníju, pretože podporujú Izrael.

„Podľa prvých správ nebol nikto zranený, lekárske vyšetrenia však stále prebiehajú. Momentálne hodnotíme škody," uviedol o útoku v Sýrii americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.



Pri pondelňajšom útoku na leteckú základňu Ajn al-Asad v západnom Iraku, z ktorého Pentagón obvinil Iránom podporované ozbrojené skupiny, bolo zranených päť príslušníkov americkej armády.



Americké ozbrojené sily majú 900 vojakov v Sýrii a približne 2500 v susednom Iraku v rámci medzinárodnej koalície, ktorá do týchto krajín prišla na žiadosť irackej vlády v roku 2014. Ich úlohou bolo bojovať proti Islamskému štátu, ktorý v tom čase ovládal široké územie v Iraku.