Prečo je to dôležité: Rusko vedie v Kurskej oblasti od minulého utorka intenzívne boje s viac ako tisíckou ukrajinských vojakov. Ide o najväčšiu ukrajinskú cezhraničnú operáciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Citát: „Sme vďační všetkým vojakom a veliteľom za ich odolnosť a rozhodné činy,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Širší kontext: Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov v pondelok na schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a bezpečnostnými predstaviteľmi uviedol, že ukrajinské sily majú pod kontrolou 28 pohraničných dedín. Podľa agentúry AFP dodal, že ukrajinský vpád na územie Kurskej oblasti si vyžiadal už 12 obetí a 121 zranených.

Putin povedal, že Ukrajina sa svojím vpádom do Kurskej oblasti snaží narušiť stabilitu Ruska. Podľa jeho slov sa jej to však nepodarí.

