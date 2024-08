Prečo je to dôležité: Rozsiahle ničivé požiare sú následkom klimatickej krízy, ktorá môže mať nezvratné ničivé dopady na ľudsvo. Úrady už vydali upozornenie aj obyvateľom vo viacerých priľahlých obciach a vyzvali ich, aby sa pripravili na možnú evakuáciu. Podobné varovanie obdržali aj obyvatelia na severných predmestiach Atén.

Širší kontext: Od nedele bojujú s požiarmi v Grécku stovky hasičov. Požiar vypukol v nedeľu popoludní na mieste vzdialenom asi 35 kilometrov od Atén a rýchlo sa rozšíril do neďalekej obce Varnavas. Vplyvom silného vetra sa podľa štátnej televízie ERT rozšíril na 30 kilometrov dlhú líniu plameňov, ktoré boli miestami vysoké viac ako 25 metrov.

Vo viacerých častiach gréckej metropoly hlásili výpadky elektriny. Grécky minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vassilis Kikilias upozornil, že niektoré časti požiaru sú v obzvlášť ťažko prístupných horských oblastiach.

Úrady v pondelok pre šíriaci sa lesný požiar nariadili evakuáciu nemocníc a domovov v regióne Atika. Evakuovali aj ľudí v historickom meste Maratón.

