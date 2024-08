VIDEO: V Grécku už evakuovali viac ako 30-tisíc ľudí. Veľký požiar ohrozuje aj Atény

Prečo je to dôležité: Úrady už vydali upozornenie aj obyvateľom vo viacerých priľahlých obciach a vyzvali ich, aby sa pripravili na možnú evakuáciu. Podobné varovanie obdržali aj obyvatelia na severných predmestiach Atén.

Širší kontext: Požiar vypukol v nedeľu v poobedných hodinách na mieste vzdialenom asi 35 kilometrov od Atén a rýchlo sa rozšíril do neďalekej obce Varnavas.

Grécky minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vassilis Kikilias v sobotu varoval, že počasie do 15. augusta prinesie vysoké riziko vzniku lesných požiarov. Kombinácia vysokých teplôt, silného vetra a sucha podľa neho spôsobí vyhlásenie najvyššieho stupňa ohrozenia na polovici územia krajiny.





Something so sad about when the smoke turns black, it means man-made things are burning. 🥺 #Athens 📷 protothema pic.twitter.com/gMmfDEkfvo