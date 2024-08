Prečo je to dôležité: Európska únia naďalej podporuje Ukrajinu, ktorá čelí ruskej agresii už viac ako dva roky. Spoločne s členskými štátmi jej dokopy poskytla pomoc vo výške takmer 114 miliárd eur.

Citát: „Európa stojí pevne za Ukrajinou,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X



Širší kontext: Nová pomoc je súčasťou Plánu EÚ pre Ukrajinu, ktorý komisia schválila ešte v apríli. Na základe dohodnutého plánu EÚ Ukrajine do roku 2027 poskytne finančnú pomoc vo výške 50 miliárd eur. Spoločne s utorkovou platbou už Únia Kyjevu v rámci tohto mechanizmu zaslala 12 miliárd eur.

Finančné prostriedky Ukrajina použije na vyplácanie miezd a dôchodkov, na poskytovanie základných služieb a podporu procesu povojnovej obnovy. Prijatím podmienok plánu EÚ sa Ukrajina zaviazala uskutočniť reformy riadenia verejných financií a správy štátnych podnikov.





Prečítaj si aj tieto články:

Today, we're disbursing nearly €4.2 billion to Ukraine from the €50 billion #UkraineFacility.



To keep the Ukrainian state running as you fight for your survival.



With our Member States, we've provided support of almost €114 billion to Ukraine since the start of Putin’s war.… pic.twitter.com/XNXCDlIWmj