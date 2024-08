Ukrajinci momentálne vedú operáciu v ruskej Kurskej oblasti, čo možno označiť za najväčší útok Kyjeva na ruské územie od začiatku vojny.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev sa na sociálnej sieti Telegram vyjadril k postupu ukrajinských vojsk Ruskom. Ukrajincov kvôli ich útoku označil za nacistov a uviedol, že „z toho, čo sa stalo, je potrebné vyvodiť vážne ponaučenie, nemilosrdne poraziť a zničiť nepriateľa“.

Exprezident tvrdí, že konanie Ukrajiny nemá už len politické a právne dôsledky. Podľa jeho slov už nejde zo strany Ruska len o operáciu na vrátenie „oficiálnych území“, ale aj o „potrestanie nacistov“.

V príspevku napísal, že Rusko hranice Ukrajiny nezastavia. Vo vojnovej operácii podľa jeho slov prestanú, až keď to budú považovať za „prijateľné a pre nich ziskové“.

Prečo je to dôležité: Rusko napadlo Ukrajinu pred viac ako 2 a pol rokmi a okrem vojenských útokov bombarduje aj civilné obyvateľstvo či dôležité inštitúcie, ako napríklad najväčšiu detskú nemocnicu v krajine. Ukrajinci vedú operáciu v ruskej Kurskej oblasti, čo možno označiť za najväčší útok Kyjeva na ruské územie od začiatku vojny.



Citát:„Je možné a potrebné ísť na územia ešte existujúcej Ukrajiny. Do Odesy, Charkova, Dnepropetrovska, Nikolajeva. Do Kyjeva a ešte ďalej. Nemali by existovať žiadne obmedzenia v zmysle určitých uznaných hraníc Ukrajinskej ríše. A teraz sa o tom môže, a malo by sa diskutovať otvorene, bez rozpakov alebo diplomatických úklonov. Nech to pochopí každý, aj anglickí bastardi: prestaneme, až keď to budeme považovať za prijateľné a pre nás ziskové,“ odkázal Medvedev.

Širší kontext: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že cezhraničný útok ukrajinskej armády na Kurskú oblasť je pre Ukrajinu otázkou bezpečnosti. Dodal, že ukrajinské sily dostali pod kontrolu oblasti, odkiaľ Rusko podnikalo útoky na Ukrajinu.

Ukrajina vyhlásila, že nemá záujem o prevzatie územia, ktoré získala počas cezhraničného vpádu do ruskej Kurskej oblasti.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj oznámil, že Ukrajina kontroluje zhruba 1000 štvorcových kilometrov ruského územia a operácia ukrajinských síl v Kurskej oblasti pokračuje. Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov uviedol, že ukrajinské sily majú pod kontrolou 28 pohraničných dedín.





