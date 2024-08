Fico chce odvolať Šimečku z postu podpredsedu NR SR. Vadí mu, že zvoláva protesty a obviňuje ho z čerpania štátnych fondov

Robert Fico zverejnil svoje vyjadrenie na sociálnych sieťach prostredníctvom videa.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) navrhne vládnej koalícii odvolanie lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR.

Vyčíta mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizuje ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia (FPU) Nadáciou Milana Šimečku. Tvrdí, že cez nadáciu dostal líder PS od roku 2020 650 000 eur.

Šimečka označil jeho odvolávanie za „pomstu za dobrú opozičnú prácu a pomstu za to, že PS chce odvolávať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú a ministra spravodlivosti Borisa Suska.

Prečo je to dôležité: Protestné zhromaždenie je legitímny demokratický nástroj na prejavenie nesúhlasu s krokmi vlády. Nadácia Milana Šimečku a FPU popreli finančné zvýhodňovanie rodiny Šimečku a podložili to transparentnými dohľadateľnými argumentami.

Citáty:

Robert Fico: „Šimečka na pokyn svojich nadriadených zvoláva verejné protesty, burcuje s fatálnymi následkami a ešte je aj taký politicky naivný, že podá návrh na odvolanie ministerky kultúry v NR SR. Za to, že ministerka chce prerušiť finančné toky pre jeho rodinu.“

Michal Šimečka: „Pán Fico je zatrpknutý, pomstychtivý človek, ktorý kašle na Slovensko. Stará sa už iba o svoju beztrestnosť, rentu, rozoštváva ľudí a odvádza pozornosť od svojich zlyhaní. Jediný dôvod na moje odvolávanie bude v skutočnosti pomsta za dobrú opozičnú prácu. Je to pomsta za 18 000 ľudí na protivládnom proteste. A je to aj pomsta za to, že ideme odvolávať absolútne nekompetentnú ministerku kultúry a ministra spravodlivosti, ktorý púšťa na slobodu kriminálnikov.“

Širší kontext: S témou čerpania dotácií z FPU Nadáciou Milana Šimečku prišla ministerka Šimkovičová s generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu Lukášom Machalom. Fond ich obvinenia odmietol rovnako ako Nadácia Milana Šimečku.

Za nepravdivé označujú aj tvrdenia o finančnom profite rodiny Šimečkovcov z aktivít nadácie. Napojenie na nadáciu odmietol aj líder PS. Pracujú tam podľa neho nezávislí ľudia, majú správnu radu a všetky jej výročné správy je možné nájsť na internete.

