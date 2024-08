Premiér tvrdí, že Boris Susko aj Martina Šimkovičová konali a konajú v súlade so zákonom.

Premiér Robert Fico nevidí žiadny dôvod na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a ministra spravodlivosti Borisa Suska.

Fico podotkol, že rešpektuje odlišné názory opozície. Na utorkovom proteste, ktorý zvolali opozičné strany, mu však chýbali zákonné a vecné argumenty, prečo by mali byť ministri odvolaní.

Premiér priznal, že protesty organizované politickými stranami sú prirodzenou súčasťou politickej práce. Zdôraznil však, že ulica rozhodovať nemôže.

Skritizoval, že na proteste nevystúpili predsedovia strán, ktoré ho zorganizovali, teda Šimečka a Gröhling, ktorí vraj slúžia iba médiám a mimovládnym organizáciám.

Prečo je to dôležité: Napriek tomu, že premiér hovorí, že protesty sú legitímne, tvrdí aj to, že opozíciu to nezbaví politickej zodpovednosti v prípade, ak dôjde k ďalšiemu atentátu na vládneho predstaviteľa.



Citáty: „Neexistuje žiadny dôvod, aby som ako predseda vlády čo len uvažoval o podaní návrhu na odvolanie ministrov, ktorí sú dnes opozičnými terčmi. Kto sa objektívne pozrie na konanie ministerky kultúry a ministra spravodlivosti, musí súhlasiť s tým, že konali a konajú zákonne a že v súlade so zákonom prijímajú aj bežné manažérske rozhodnutia,“ povedal premiér.

„Môže vyslovovať názor. Rozhodnutia môžu prijímať len orgány vytvorené na základe demokratických parlamentných volieb, teda predovšetkým parlament a vláda.“

Širší kontext: Tisíce ľudí v utorok na Námestí SNP v Bratislave protestovali proti krokom vládneho kabinetu. Kritizovali aktuálnu situáciu v kultúre, personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách a vyjadrili aj obavy o právny štát.

Rečníci okrem iného vyčítali ministrovi spravodlivosti rozhodnutie podať dovolanie a pustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia. Za zhromaždením stálo opozičné hnutie PS a strana SaS.

Prečítaj si aj tieto články: