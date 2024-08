Lekárne hlásia výpadok dôležitých liečiv.

V slovenských lekárňach chýbajú niektoré dôležité druhy inzulínov, antibiotiká a vakcíny. Lieky chýbajú aj niekoľko mesiacov, no niektoré sa vo výpadkoch striedajú, informujú tvnoviny.sk.

„V súčasnosti chýbajú konkrétne niektoré inzulíny, ktoré radíme do skupiny krátkodobo pôsobiacich. Pre upokojenie, chýba nám len od dvoch výrobcov, iné inzulíny neevidujú problémy s dodávkami,“ povedala Miroslava Snopková, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.

Pacientom s diabetes sa na nové lieky zvyká ťažšie. Pri zmene lieku musia navštíviť lekára, ktorý im nastaví novú liečbu. Problém s liekmi majú aktuálne všetky krajiny Európskej únie. Najhoršiu situáciu zaznamenali minulý rok.

V prípade očkovacích látok je nedostatkovým tovarom vakcína proti žltačke. „Momentálne bojujeme so situáciou ohľadom výpadkov očkovacích látok, hlavne čo sa týka žltačky. Je to také vrtkavé, na začiatku mesiaca je to jednoduchšie, ku koncu stále náročnejšie,“ povedala Zuzana Tutková, majiteľka lekárne v Rimavskej Sobote.

