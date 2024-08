Oficiálnu správu v krátkom čase zverejnia.

Správa o atentáte z 15. mája v Handlovej bude zverejnená v krátkom čase. Avizoval to premiér Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Informoval aj o svojom aktuálnom zdravotnom stave. Deklaroval, že je schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti.

„Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale ani zďaleka to ešte nie je také, aké by to malo byť,“ poznamenal. Odmietol bagatelizáciu útoku.

Oficiálnu správu o atentáte predseda vlády avizoval ešte začiatkom augusta. Na jeseň ju má podľa neho prebrať parlament.