Citát:„Hvaldiho (skratka prezývky bieluhy) som našiel uhynutého, keď som ho včera hľadal, ako som to robil zvyčajne... len niečo vyše 24 hodín predtým, ako sme ho našli už len nehybne sa vznášať, sme pritom mali potvrdené, že žije,“ povedal Sebastian Strand, zakladateľ zmienenej organizácie Marine Mind.

Širší kontext: Uhynutú veľrybu vytiahli z vody pomocou žeriavu a previezli do vychladených priestorov v neďalekom prístave, kde ju experti podrobia pitve a zistia presnú príčinu.

Bieluha si vyslúžila prezývku Hvaldimir, ktorá vznikla spojením slov hval (v nórčine znamenajúcom veľryba) a krstného mena Vladimir, odkazujúceho na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Prvýkrát ju spozorovali na severnom pobreží Nórska v roku 2019. Mala na sebe zvláštny tesný postroj, ktorý sa zdal byť prispôsobený pre kameru alebo zbraň, čo vyvolalo u nórskych odborníkov domnienku, že zviera prešlo v susednom Rusku špeciálnym výcvikom. Vo vnútri postroja, ktorý z veľryby sňali, sa navyše našiel nápis „Zariadenie Petrohradu“.



Veľryba bola aj zjavne zvyknutá na prítomnosť ľudí, čo len posilnilo špekulácie, že bola vycvičená pre špionáž a zrejme ušla z výbehu. Moskva sa však k týmto dohadom nikdy oficiálne nevyjadrila.



Hvaldimir sa podľa expertov dožil len 14 až 15 rokov, takže bol relatívne mladou bieluhou. Tieto veľryby sa totiž bežne dožívajú 40 až 60 rokov. V priebehu rokov Hvaldimira viackrát spozorovali pri nórskom a dokonca aj švédskom pobreží.

