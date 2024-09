Pracovníčka banky ležala štyri dni mŕtva na pracovnom stole. Jej úmrtie prezradil až zápach

Spoločnosť ponúkla kolegom zosnulej psychologickú pomoc.

Zamestnankyňa banky v americkej Arizone, Denis Prudhommeová, prišla do práce 16. augusta o 7.00 hodine ráno, no ani po štyroch dňoch z nej neodišla. Na mieste totiž zomrela. Jej nehybné telo kolegovia objavili až po štyroch dňoch, informuje The Guardian. Doviedol ich k nemu šíriaci sa zápach.

Žena mala kanceláriu na odľahlom mieste, čo pravdepodobne spôsobilo, že si jej úmrtie nikto nevšimol. Zamestnanci spočiatku pripisovali nepríjemný puch vodovodnému potrubiu.

Incident sa stal v spoločnosti Wells Fargo, ktorá ponúkla kolegom psychologickú pomoc. Polícia nepredpokladá, že by za príčinou smrti bolo cudzie zavinenie.