VIDEO: Ruské rakety zabili v ukrajinskom meste 41 ľudí. Dopadli na nemocnicu a vzdelávací inštitút

Citát: „Jedna z budov vojenského ústavu spojov bola čiastočne zničená. Ľudia sa ocitli pod troskami. Mnohých zachránili,“ povedal Zelenskyj s tým, že do záchrannej operácie sa zapojili všetky potrebné zložky.

Širší kontext: Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že rakety prileteli veľmi krátko po tom, ako sa ozvali sirény, a preto zasiahli ľudí ešte počas evakuácie do krytov. Po útoku podľa rezortu zatiaľ zachránili 25 ľudí, 11 z nich spod trosiek.

Ruskí vojenskí blogeri tvrdia, že úder bol zacielený na zhromaždenie vo vonkajších priestoroch. Ukrajinská poslankyňa Marija Bezuglová, ktorá pravidelne kritizuje vojenské vedenie krajiny, obvinila vysokopostavených predstaviteľov, že ohrozujú vojakov umožňovaním takýchto podujatí.



Zelenskyj podľa videa nariadil vyšetrenie okolností útoku a zopakoval tiež výzvu, aby západní partneri poskytli Ukrajine urýchlene ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

A Russian missile strike on a Military Institute of Communications building and a nearby hospital in Poltava.



At least 41 dead, over 180 injured.



People in Poltava are donating blood to help save lives.



Yeah, Zelensky has vowed to investigate the tragic incident, but this is… pic.twitter.com/L4sEKcSIkP